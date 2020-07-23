تدريبات على مجموعتين للاعبي الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتي أقيمت صباح اليوم.
وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبينإلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة ، على هامش المران الصباحي اليوم.
ويواجه الفريق اليوم الخميس نظيره بيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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