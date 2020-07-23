ماركو رويس يصدم بوروسيا دورتموند

تلقى فريق بوروسيا دورتموند الألماني صدمة قوية بشأن إصابة اللاعب ماركو رويس، قائد الفريق الكروي، وبات مهددًا بتواصل غيابه عن الملاعب لفترة أطول بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ مطلع العام الجاري.

يغيب ماركو رويس عن المشاركة مع

بوروسيا دورتموند منذ تعرضه للإصابة خلال الهزيمة 3-2 أمام فيردر بريمن في دور الـ16 بكأس ألمانيا في أوائل شهر فبراير الماضي، عقب تعرضه للإصابة بتمزق في عضلات الفخذ.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الإلمانية، أن اللاعب ماركو رويس لا يزال يعاني من آلام في منطقة عضلات الفخذ، مما يؤكد صعوبة مشاركته مع الفريق خلال فترة الإعداد المقبلة.

لعب ماركو رويس 425 مباراة في مسيرته الكروية، وشارك في 44 مباراة بقميص المنتخب الألماني، وسجل 191 هدفًا، وتوج بأربعة ألقاب.