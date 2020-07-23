رياضة | كيكي سيتين يتمنى عودة نجم برشلونة قبل صدام نابولي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يتمنى عودة نجم برشلونة قبل صدام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة النفس أن بعودة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة مع الفريق في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق نابولي الإيطالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يحاول تجهيز اللاعب للمشاركة في هذه المواجهة، بعد أن عاد للتدريب مؤخراً بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

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ويطالب سيتين لاعبه بأن يحاول بأقصى جهد ممكن أن يستعيد جاهزيته، تحت إشراف الأطباء، للحاق بموقعة نابولي.

وإن لم يتمكن اللاعب من اللحاق بهذا اللقاء، فإن الفكرة أن يكون جاهز للمشاركة في الدور ربع النهائي من المسابقة.