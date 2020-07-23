رياضة | الزمالك يعلن تعافى طارق حامد بعد إصابته أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن تعافى طارق حامد بعد إصابته أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالاطمئنان على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذي تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التي جمعت الزمالك وسموحة يوم الأحد الماضي.

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وأكد الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق على تعافي طارق حامد من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الودية، حيث شارك في التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.

وأكد الجهاز الطبي للفريق على جاهزية طارق حامد للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.