رياضة | هل طلب فايلر التعاقد مع موليكا وحقيقة تقديم الأهلي عرض رسمي لمازيمبي؟ أمير توفيق يرد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هل طلب فايلر التعاقد مع موليكا وحقيقة تقديم الأهلي عرض رسمي لمازيمبي؟ أمير توفيق يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على الأنباء الكثيرة التي ترددت في الفترة الأخيرة عن رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق تيبي مازيمبي.

أمير توفيق قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"فايلر لم يطلب التعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية الفريق يركز على استئناف مباريات الدوري الممتاز ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع :"لم نقدم عرضا إلى النادي الكونغولي، وما يتردد غير صحيح بالمرة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غد الجمعة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

