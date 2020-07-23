رياضة | مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضًا من أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل النادي خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن أحد الأندية الفرنسية طلب التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: "العرض الذي تقدم به النادي الفرنسي، هو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولكن لم يتم تحديد المقابل المادي من جانبه".

وتابع: "من المقرر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة خاصة مع إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير، لحسم موقف رحيل اللاعب".

واختتم: "الاتجاه الأقرب حتى الآن هو رحيل اللاعب والموافقة على العرض المقدم، ولكن سيتم مخاطبة الراغب في خدماته للتفاوض حول المقابل المادي".