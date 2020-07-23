رياضة | خاص- الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات لضم لاعب وسط أندرلخت البلجيكي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص- الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات لضم لاعب وسط أندرلخت البلجيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن دخول النادي الأحمر في مفاوضات مع نادي أندرلخت البلجيكي للتعاقد مع الفرنسي أدريان تريبيل متوسط ميدان الفريق البجليكي.

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة :"فايلر لم يطلب التعاقد مع اللاعب ولم ندخل في مفاوضات مع النادي البلجيكي لضمه".

وتابع :"للاعب خارج حساباتنا تمام ولم نتطرق للحديث عنه على الإطلاق وما يتردد غير صحيح على الإطلاق".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غد الجمعة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.