رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام نظيره وست هام، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل الإيجابي منح مانشستر يونايتد خطوة ذهبية وهي التواجد في المركز الثالث، بعد سقوط تشيلسي أمام ليفربول بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

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ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليستر سيتي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.