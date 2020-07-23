الامارات | عاجل: لجنة الانضباط تحفظ شكوى شباب الأهلي في "قضية الموسم"

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: لجنة الانضباط تحفظ شكوى شباب الأهلي في "قضية الموسم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، قررت حفظ شكوى شباب الأهلي في "قضية الموسم" ضد رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم، بشأن إجراءات إلغاء نتائج دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

وأكد مصدر لـ "الإمارات اليوم" أن شباب الأهلي وافق على حفظ القضية حفاظاً على الصالح العام وسمعة الكرة الإماراتية، بعدما تم التواصل بين المسؤولين في النادي والرابطة واتحاد الكرة، على أهمية غلق هذا الملف.

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