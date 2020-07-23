شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» ينزل بالحمل التدريبي للاعبي الزمالك في ختام معسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتي أقيمت صباح اليوم الخميس، بمعسكر الفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وحرص كارتيرون، على تخفيف الحمل التدريبي في ختام معسكر الفريق ببرج العرب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة.

ويواجه الفريق اليوم الخميس نظيره بيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.