شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: الوضع مقلق.. وجدول المباريات مضغوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن جدول مباريات المسابقة يمثل ضغط كبير على لاعبى الفريق.

وأضاف السلحدار، غياب اللاعبين عن خوض المباريات لفترة تزيد عن 4 أشهر ثم لعب لقاء كل 4 أيام، أرى أنه عامل سلبى على جميع الأندية وليس الإسماعيلى فقط.

واوضح مدرب الإسماعيلى، علينا أن نتعامل مع هذا الأمر وفق خطة لتجنب تعرض اللاعبين لأى إرهاق أو إصابات.

وتابع، الوضع مقلق للغاية بعد انتشار خبر إصابة 16 لاعب، إضافة لأعضاء بالجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى لذلك يجب علينا أن نكون أكثر حرصا.

وأختتم تصريحاته، نسير وفق قرارات الدولة التي أكدت مرارا وتكرارا على استكمال المنافسات الرسمية وعودة الحياة رغم جائحة كورونا.

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