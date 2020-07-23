شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية لسيدات طائرة الزمالك.. وراحة 48 ساعة بسبب الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، تدريباته تحت قيادة إيهاب محمد على المدير الفني للفريق، عقب انتهاء فترة الراحة من التدريبات السلبية.
ويخضع الفريق لبرنامج تأهيلي خاص باللاعبات يسير بشكل جيد استعداد لاستئناف مباريات الدوري .
ويخضع الفريق لعمل قياسات بدنية للاعبات للوقوف على مستوى اللياقة قبل خوض التدريبات والتأكد من جدوى البرنامج التدريبي الذي تم وضعه للفريق خلال الأيام الحالية.
ومنح الجهاز الفني راحة للفريق يومي 26 و27 لانشغال النادي بالجمعية العمومية التي سوف تعقد خلال الأيام المقبلة على أن يتم استئناف التدريبات عقب انتهاء الجمعيه العمومية.
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