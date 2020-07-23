شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة في تدريبات «سيدات» يد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، تحت قيادة قاسم إبراهيم المدير الفني، بالملعب المفتوح بمقر النادي. وحرص الجهاز الفني للفريق على عقد جلسة فنية قبل بدء التدريبات لمناقشة بعض التعليمات الفنيه للمرحلة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري. وخاض فريق اليد سيدات تدريباته وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا. وخضعت اللاعبات لتدريبات خفيفه بالكرة والجري حول الملعب، حيث يهدف الجهاز الفني للوصول إلى المعدلات الفنية والبدنية اللازمة لخوض باقي منافسات بطولة الدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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