شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يعقد جلسة فنية مع لاعبي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق العشر ي، المدير الفنى للفريق الكروى الأول باالنادى المصري البورسعيدي، على عقد جلسة فنية مع لاعبي الفريق، في وجود معاونيه محمود عطا المدرب العام، وأحمد العشرى مدرب الفريق، وأيمن بسيونى مدرب الحراس، ومحمود جابر المدير الإدارى، قبل مران الفريق الصباحي اليوم الخميس، خلال المعسكر الحالي الذي يخوضه الفريق في برج العرب بالإسكندرية.

وأشاد العشري، بالمستوى الفنى والبدنى للفريق، وأبدى ارتياحه لنتائج المراحل الأربعة المنقضية من برنامج الإعداد التي ساعدت الفريق على أداء واجباتهم الدفاعية والهجوميه بشكل جيد، وأشار العشرى إلى عدم التفاته لنتائج اللقاءات الودية، مطالبا كل لاعب بمضاعفة الجهد في تلك المرحله المهمة من الإعداد لشغل مركز بالتشكيل الأساسى باللقاءات الرسمية المقبلة.