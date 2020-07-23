شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس استغلال غرامة «الشناوي» في مفاوضات ضم «دونجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو الزمالك، الحديث مع مسؤولي نادى بيراميدز، للتفاوض حول صفقة انتقال نبيل عماد «دونجا»، للقلعة البيضاء، وتخفيض المبلغ المالى، للحصول على خدمات اللاعب، وذلك بعد حصول القلعة البيضاء على حكماً في القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالي، حيث ألزمت لجنة شؤون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية.

وهو الأمر الذي شجع مسؤولي الزمالك للتفاوض حول التعاقد مع دونجا، وخصم مبلغ الغرامة من تكلفة الصفقة وحل أزمة حارس بيراميدز، وهو ما لم يتم حسمه حتى الآن.

ويرتبط دونجا بعقد مع بيراميدز حتى 2023- 2024 ويعتبر صفقة مميزة لتدعيم خط وسط الزمالك.