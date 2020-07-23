شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لكرة اليد يحدد موعد قرعة كأس العالم «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، موعد قرعة بطولة كأس العالم 2021 التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا، لأول مرة حيث تقرر إقامة القرعة يوم 5 سبتمبر المقبل.
وسيتم تقسيم المونديال إلى 8 مجموعات بمشاركة 32 منتخبا، على أن تقام مرحلة دور المجموعات ويخرج المنتخب الأخير لخوض منافسات كأس الرئيس لتحديد المراكز من 25 إلى 32.
وسيتم تقسيم الـ24 منتخبا المتأهلين إلى 4 مجموعات ثم يصعد متصدر ووصيف من كل مجموعة لدور الثمانية بمرحلة خروج المغلوب، ثم تقام مرحلة نصف النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ثم اللقاء النهائي.
وتقام مباريات المونديال على 4 صالات مغطاة في برج العرب بالإسكندرية واستاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.
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