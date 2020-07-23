الإسماعيلي يدرس التعاقد مع «حمودي» فى الانتقالات الصيفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، التعاقد مع أحمد حمودي لاعب الأهلي والزمالك وبيراميدز السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق، خاصة وأن اللاعب سينضم لقلعة الدراويش دون أن يكلف خزينه النادى أي أموال، بعد رحيله عن بيراميدز.
وجاءت الفكرة بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين على مسؤولى النادى الإسماعيلي، التعاقد مع اللاعب لتدعيم هجوم الفريق وكذلك الاستفادة من خبراته على المستوى المحلي والأفريقي، كما خاض اللاعب تجربه احترافية في بازل السويسري.
يذكر أن أحمد حمودي انتقل إلى بيراميدز، مع مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يتم قيده قي قائمة الفريق السماوي.
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