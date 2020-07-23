شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك.. حراسة المرمي تزيد أوجاع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الحزن انتابت الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادي المصري، بقيادة طارق العشري، بعدما تعرض محمد شحاتة حارس مرمي الفريق، بتمزق في الرباط الداخلي للركبة واشتباه بقطع في الغضروف، خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام نظيرة طلائع الجيش، وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 2/2.

وقرر طارق العشري، استدعاء عمرو البغدادي، أحد عناصر قطاع الناشئين بالنادى، وحارس مرمي متتخب الشباب، للتواجد في معكسر المصري الحالي في برج العرب بالإسكندرية، وهو الأمر الذي أثر سلبيا على حسابات الجهاز الفنى للمصري قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل في استئناف بطولة الدورى الممتاز، خاصة بعدما تأكد غياب المهاجم النيجيري أوستن أوموتو بعد خضوعه لجراحة الزائدة.