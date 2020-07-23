شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب من الرجاء عودة «أحداد» بخطاب رسمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت تقارير مغربية، إلى وصول خطاب رسمي من مجلس إدارة نادى الزمالك، لنادى الرجاء الرياضى المغربى، يطلب خلاله عودة لاعبه المغربى حميد أحداد، بعد انتهاء فترة إعارته في 30 يونيو الماضي، فيما يود النادى الأخضر استمرار جناحه صاحب الـ25 سنة إلى نهاية الموسم الكروى بسبب التوقف الاضطرارى جراء فيروس كورونا المستجد.
ويعول نادى الزمالك على عودة أحداد، بعد تأكيد مدربه الفرنسى باتريس كارتيرون اقتناعه بإمكانيات اللاعب.
وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، قد كشف في تصريحات للصحف المغربية، أن الرجاء أكد صعوبة شراء اللاعب الذي انتهت إعارته، وبناء عليه فإن الزمالك يرغب في استعادة اللاعب.
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