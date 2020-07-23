المصري يخضع لمسحة كورونا عاجلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب طارق العشري، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصري، خضوع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمصري المتواجدين بالمعسكر الحالى الذي يخوضه الفريق في برج العرب بالإسكندرية، لمسحة خامسة عاجلة للتأكد من سلامة الجميع من فيروس كورونا.
وسيتم إجراء المسحة بالتنسيق مع دكتور شادى السعدنى طبيب الفريق والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبيه باتحاد الكرة، بعد ثبوت إصابة أحد مسئولى الأدوات والمهمات بالفيروس.
على الصعيد الفني، ألزم طارق العشرى لاعبيه بالانتظام في مران صباحى يومى في نفس أيام مبارياته الودية امام طنطا وسموحة وبيراميدز، وهي المباريات التي تأتى في إطار الاستعدادات المكثفة للقاء الزمالك المؤجل من الأسبوع الرابع بالدورى المقرر إقامته باستاد برج العرب يوم 6 أغسطس المقبل، ومباريات الدورى الثانى التي سيفتتحها الفريق بملاقاة حرس الحدود.
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الوضع في مصر
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اصابات
89,745
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تعافي
30,075
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وفيات
4,440
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