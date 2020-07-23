شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جنيدي: سلة الأهلي «رجال» جاهز لحصد البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رامي جنيدي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادته بعودة النشاط الرياضي، في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة أشرف توفيق، المدير الفني للفريق، حرص على تطبيق برنامج تدريبي يعتمد على الجانب البدني في الملاعب المفتوحة بداية من يوليو الجاري؛ لاستعادة اللياقة البدنية، على أن يبدأ الفريق تدريباته الفنية والخططية داخل الصالة مطلع أغسطس المقبل، وفق بروتوكول وزارة الشباب والرياضة.

وتحدث رامي عن حظوظ «رجال سلة الأهلي» هذا الموسم، مشددا على أن الفريق جاهز لحصد لقبي الدوري وكأس مصر، في ظل الدوافع والطموحات الكبيرة لدى جميع اللاعبين؛ من أجل تقديم موسم مميز، وفي ظل ما يملكه الفريق من عناصر مميزة في كافة المراكز.

وأضاف جنيدي أن الموسم الحالي يشهد منافسة قوية والفريق عازم على تحقيق أهدافه؛ من أجل تحقيق الثنائية في ظل الدعم الكبير من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، مُعرباً عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الفريق لتكليل مجهود اللاعبين والجهاز الفني هذا الموسم لإسعاد جمهور الأهلي العظيم الذي لا يتوقف عن دعم الفريق.