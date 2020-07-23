شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا» يعرض التنازل عن مستحقاته للانضمام إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز والمنتخب الوطنى، طلبه من مسؤولى ناديه بالموافقة على انتقاله لنادى الزمالك، حيث تمسك اللاعب بالرحيل للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد مسؤولى الزمالك جلسة مع اللاعب وتم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب، ويتبقي فقط الحصول على الضوء الأخضر من نادي بيراميدز لضم اللاعب، الذي بدوره عرض التنازل عن كافه مستحقاته لنادية من أجل السماح للرحيل للقلعة البيضاء.

فيما كشف هانى سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن مفاوضات الزمالك حتى الآن شفهية ولم يتم التقدم بعرض مادي ليتم مناقشته، لافتاً إلى أنه لن يتم مناقشة العروض الشفهية التي لا تصاحبها خطوات عملية.