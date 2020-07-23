شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفه فرنسية: «نيمار» على أعتاب التجديد لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، في تقرير لها صادر صباح اليوم الخميس، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، سيبقى في صفوف باريس سان جيرمان للموسم الرابع، وهو ما تعززه كل الأجواء المحيطة باللاعب والنادي الباريسي.
وأضافت الصحيفة، أن كل الأنباء الواردة من نادي سان جيرمان، تؤكد أن نيمار رحب بالتجديد خصوصا لكونه يمتلك إصرارا كبيرا على قيادة الفريق بدوري أبطال أوروبا، ومندمج كثيرا بحالة مزاجية جيدة مع اللاعبين والجهاز الفني.
وذكرت الصحيفه، أن نيمار علاقته بالمدير الفني توماس توخيل أفضل نسبيا من مبابي، بينما تبقى العلاقة بين النجم البرازيلي ومواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي بحاجة للتحسين.
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