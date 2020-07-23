شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: إعارة «أحداد» انتهت والرجاء أبلغنا بصعوبة إتمام الصفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، عن موقف حميد أحداد لاعب الالفريق المعار إلى الرجاء المغربي، من استمراره مع فريقه حتى نهاية الموسم بسبب التوقف الذي ساد دوريات العالم جميعا بعد تفشى فيروس كورونا.

وقال أمير مرتضى، لجريدة البطولة المغربية: «عقد الإعارة مع نادى الرجاء بشأن حميد أحداد، والذى بدأ الصيف الماضى، كان يتضمن بندا يسمح للنادى المغربى بتفعيل بند الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة في تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم في تفعيل بند شراء عقد أحداد».

وأضاف أمير مرتضى للجريدة المغربية: «النادى المغربى أخبرنا بصعوبة إتمام الصفقة، لذلك ننتظر عودة أحداد لأننا في حاجة إلى خدماته، وكان من المفترض أن يعود يوم 30 يونيو الماضى، والعقد واضح وصريح».