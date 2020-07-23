شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن بديل لـ«حجازي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من إدارة ناديه التعاقد مع مدافع من أصحاب الخبرات العالية، لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة.

وكان تشاتشيتش، قد أبدى إعجابه بقدرات أحمد حجازي، الذي كان على أعتاب التعاقد مع بيراميدز، لولا صعود ناديه وست بروميتش للدوري الإنجليزي الممتاز، مما صعب من مهمة عودته للدوري المصري.

وحدد المدير الفني، شروط في المدافع الذي سينضم إلى بيراميدز على رأسها أن يكون صاحب خبرات دولية، ولايتجاوز عمره الثلاثون عاماً.