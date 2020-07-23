شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحدد سعر بيع عبدالله بكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة نادى بيراميدز، مبلغ 8 ملايين جنيه، كشرط أساسي للاستغناء عن عبدالله بكري، مدافع الفريق الكروى الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما تلقي اللاعب أكثر من عرض للرحيل عن الفريق على رأسهم من نادى الزمالك.

وعلمت «المصري اليوم»، أن اللاعب يفضل الانضمام للقعة البيضاء بحثا عن التتويج بالبطولات، ولكن ما يعرقل الصفقة هو رفض مسؤولى نادى الزمالك سداد 8 ملايين جنيه نظير التعاقد مع اللاعب لأنه يتبقي في عقده موسم واحد فقط، حيث تتجه النيه للانتظار للحصول على توقيع اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة، والحصول على خدماته دون أي مقابل مادى.

ووافق المدير الفنى الكرواتى للفريق أنتى تشاتشيتش، على رحيل بكري، بعدما خرج اللاعب من حساباته الفنية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفاً للفرنسي سبستيان ديسابر، الذي رحل بسبب تذبذب مستوى النتائج في بطولة الدورى الممتاز.

وحصل الزمالك على توقيع عبدالله بكري، في وقت سابق لكن لم يتم الاتفاق بعد بين إدارة الناديين على الجوانب المالية وهو ما يجعل الصفقة مهددة بالفشل.