شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في أزمة بقاء رمضان صبحي بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية، انفراجة في أزمة تمديد إعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي. وأبدى مسؤولو نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، استعداداهم لتخفيض المبلغ المطلوب في تمديد الإعارة. وكان الأهلي قد عرض 2.8 مليون جنيه إسترليني، فيما طلب النادي الإنجليزي 8 مليون جنيه إسترليني. ومن المنتظر أن يرفع الأهلي عرضه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، لإتمام الصفقة لصالحه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفراجة في أزمة بقاء رمضان صبحي بالأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.