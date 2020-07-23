«كارتيرون» يشيد بمستوى رباعى حراسة مرمى الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، سعادته بالمستوى الفنى والبدنى الذي ظهر عليه حراس مرمى الفريق الأربعة خلال معسكر برج العرب المقام حاليا، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر للدوري الممتاز.
وأشاد كارتيرون، بالمجهود وطرق التدريب التي يتبعها عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق.
وقال كارتيرون، إن مستوى محمد أبوجبل وجنش وعواد وصبحى، في معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.
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