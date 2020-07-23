شكرا لقرائتكم الأهلى يستهدف تحصيل 65 مليون جنيه من أندية إنجليزية وسعودية وتونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مجلس إدارة النادي الاهلي جهوده المُكثّفة لإسترداد مبالغ طائلة للنادي لدى جهات خارجية تتعلق ببيع لاعبين طوال السنوات الماضية ، ووفقاً للمعلومات الواردة من الأهلي فأن النادي يستحق له ما يقرب من 4 مليون و100 ألف دولار أي 65 مليون جنيه مصري ، حيث يستحق للأهلي مليون و400 ألف دولار لدى النجم الساحلي التونسي تمثل غرامة الأيفواري سليماني كوليبالي الذى هرب من الأهلي في مايو 2017 كما يسحق للنادي 2.5 مليون دولار تتعلق بالقسط الثاني والأخير ن إنتقال رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي الأنجليزي بجانب 100 ألف دولار لدى الصفاقسي التونسي تم تحويلها بالخطأ لنادي الصفاقسي التوني من قمية رعاية بجانب 100 ألف دولار لدى الإتفاق السعودي تمثل الجزء الثاني والأخير من إعارة وليد أزارو للأتفاق في يناير الماضي.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد اصدر حكمًا بقبول شكوى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى وسليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي، وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.

كما شمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادي التونسي ولاعبه في غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار الأهلي برقم الحساب البنكي سيطبق ما يلي: - حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق. - في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا». - حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق. - في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ"فيفا".

على صعيد متصل ، قدم المحامي الإنجليزي الذي تعاقد معه الأهلي مؤخراً لاسترداد حقوق النادي لدى ستوك سيتي الإنجليزي المستندات والأوراق التى تؤكد أحقية الأهلي في استرداد 2 مليون و500 ألف جنيه إسترليني لدى النادي الإنجليزي الخاصة بصفقة رمضان صبحي قبل عدة مواسم ، وقدّم المحامي الإنجليزي للمحكمة الفيدرالية الإنجليزية نسخة من الحُكم الصادر لصالح الأهلي بعدم وجود ديون عليه لشركة "مسك" راعي قناة النادي الأسبق.

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وكان ستوك سيتى قد تعاقد مع رمضان صبحي فى صيف 2016 مقابل 5 ملايين جنيه إسترلينى ودفع النادى الإنجليزى للأهلى القسط الأول من قيمة الصفقة وقيمته مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى، ورفض تسديد القسط الثانى والأخير والذى يبلغ نفس قيمة القسط الأول (مليونى و500 ألف جنيه إسترليني).

وأرجع ستوك سيتى سبب رفضه تسديد هذا المبلغ إلى تلقيه حُكم قضائى من شركة "مسك" راعى قناة الأهلى السابق يُفيد بتغريم القلعة الحمراء 134 مليون جنيه بسبب قيام الأهلى بفسخ العقد بينهما من طرف واحد وأبلغت شركة مسك النادى الإنجليزى بالحجز على أرصدة الأهلى فى البنوك كما طالبت شركة "مسك" ستوك سيتى بعدم تسديد باقى مستحقات صفقة رمضان صبحى للأهلي.

وحصل الأهلى منذ عام تقريباً على حكم ببطلان غرامة شركة مسك بما يعنى أحقيته فى استرداد باقى قيمة صفقة رمضان صبحى من نادى ستوك ستى فقام مسئولو القلعة الحمراء بتكليف محامً إنجليزى بمخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية حتى تقوم بدورها بمخاطبة ستوك بتسديد مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى للقلعة الحمراء سريعاً.

يذكر أن ستوك سيتى قام ببيع رمضان صبحى لنادى هيدرسفيلد الأنجليزى فى صيف 2018 قبل أن يقوم الأهلى بإستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر ثم موسم ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويتفاوض الاهلى حالياً لشراء اللاعب نهائياً فى الوقت الذى يتلقى فيه رمضان عروضاً أوربية.