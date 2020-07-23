شكرا لقرائتكم الخطيب يستفسر عن آخر تطورات صفقة شراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر محمود الخطيب رئيس الأهلي من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي خلال الساعات الماضية عن تطورات ملف شراء رمضان صبحي نهائياً من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري خاصة وأن هناك عدة مطبّات شهدتها صفقة شراء اللاعب بسب الخلاف المالي الواضح بين الأهلي وهيدرسفيلد لإتمام الصفقة وهو ما جعل رئيس الاهلي يستفسر من مدير التعاقدات عن عدة أمور خاصة بالمفاوضات وتطوراتها في ظل رغبة النادي الأبقاء على اللاعب الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الفريق أن لم يكن الأهم حسب رؤية عدد كبير من الخبراء والمُحللين .

مفاوضات الأهلى لشراء رمضان صبحى بشكل نهائى شهدت تطورات واضحة، بعدما سبق وحصل الأهلى على توقيع اللاعب مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

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وأكد الأهلى للنادى الإنجليزى أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى كبير للغاية، قبل أن يرفع الأهلى عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة، وشدد الأهلى على أنه سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى - أى 118 مليون جنيه مصري - إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.

فيما يتواصل مسئولو هيدرسفيلد مع رمضان من أجل الاتفاق حول عودته للفريق قبل تحديد مصيره وفى هذا الشأن، قال نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى، إن اللاعب عليه العودة لصفوف هيدرسفيلد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا فى الخامس من أكتوبر وتحديدًا فى الثالث من ذات الشهر، لحسم مصيره مع الفريق.