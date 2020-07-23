شكرا لقرائتكم مجلس الاهلي يجتمع ظهر الثلاثاء المقبل عبر "الفيديوكونفرانس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة النادي الأهلي الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء المقبل موعداً لعقد إجتماعاً هاماً عبر "تقنية الفيديوكونفرانس" لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء سواء على الصعيد الإنشائي أو الخدمي أو الرياضي ، كما يعتمد المجلس التغييرات البسيطة المُقرر إجراءها في قطاع الناشط الرياضي والذي إنتهى منها محمود الخطيب رئيس الناديخلال إجتماعاته الأخيرة والمُتتالية مع رؤوف عبد القدر رؤوف مدير النشاط ، ويبحث المجلس كذلك ملفات أخرى خاصة بالعملية الإنشائية التى تتم حالياً على قدم وساق في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والجزيرة ، ويأتي أجتماع مجلس الأهلي قبل عدة ساعات من ودية الفريق أمام الجونة المقرر لها الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم بالتتش.

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على صعيد أخرى ، تفقد محمود الخطيب، فرع النادى بمدينة نصر أمس، الأربعاء، للاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة إنجاز المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن الخطة الإنشائية التى وضعها مجلس الإدارة لتقديم أفضل الخدمات التى تليق بعضو الجمعية العمومية لنادى القرن، وحرص الخطيب على متابعة الأعمال الخاصة بأسوار النادى الجديدة التى تأتى استكمالا للبوابة الرئيسية التى تم افتتاحها فى وقت سابق، كما تفقد الخطيب أرض الجراج السطحى الجديد الذى تتواصل أعمال تشييده حاليا بهدف إنجازه فى أقرب وقت لإنهاء أزمة تكدس السيارات.

من جانبه، كشف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، تفاصيل الجولة التفقدية للكابتن الخطيب اليوم، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع فى مخطط إنجاز كافة المشروعات الإنشائية داخل فرع مدينة نصر والتى تسير بالتوازى مع العديد من المشروعات الإنشائية الأخرى التى يشهدها مقر الاهلي بالجزيرة وفرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس، وأضاف أن الخطيب تفقد اليوم أعمال التشييد والبناء الجديدة للبوابة الرئيسية بشارع حسن مأمون بالإضافة إلى ارض الجراج الجديد الذى تتواصل الأعمال فيه لإنجازه فى أقرب وقت.