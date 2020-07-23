شكرا لقرائتكم متحف الحضارات يستضيف قرعة مونديال اليد 5 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر بشكل نهائى إقامة قرعة كأس العالم لكرة اليد للكبار المقرر اقامتها فى مصر يناير القادم يوم 5 سبتمبر المقبل فى متحف الحضارات لحضور كبار المسئولين و ممثلى المنتخبات المشاركة .

ويتابع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إستعدادت اللجنة المنظمة لحفل القرعة بصفة دورية بعقد جلسات بصف مستمرة لإخراج القرعة بشكليليق بأسم و حجم مصر .

و أكد أشرف صبحي من قبل : "هدفنا إخراج أفضل عمل ممكن وأن يكون أداء منتخبنا على المستوى، لعكس الصورة الحقيقية لمصر مثل أمم أفريقيا، ومستعدين لاستضافة أى حدث رياضى حال وصول عرض رسمى من الاتحاد الأفريقى".

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاوناً مع مختلف الهيئات والوزارات والجهات المختلفة لتنظيم البطولة بالشكل اللائق مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الفرق والجماهير .

قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد منح دولتى بولندا وروسيا بطاقتى دعوة للمشاركة فى بطولة العالم التي تستضيفها مصر 2021 ، ليصل عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 30 منتخب ، ويشارك من قارة أفريقيا كل من مننتخبات مصر المستضيفة ، و تونس ، والمغرب ، الجزائر، أنجولا ، الرأس الأخضر ، الكونغو الديمقراطية ، ومن قارة اسيا يشارك البحرين ، قطر ، اليابان ، و كوريا الجنوبية ، وعلى مستوى أوربا فتشارك النمسا ، و بيلاروسيا ، و كرواتيا، فرنسا ، و السويد إضافة إلى المانيا . و المجر، أيسلندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا،و اسبانيا.

ومن أمريكا الجنوبية والوسطى تشارك منتخبات الارجنتين، البرازيل، أورجواى ، بجانب بطاقتى الـ wild card لبولندا و روسيا .

وتعتبر بطولة كأس العالم للكبار لكرة اليد رجال أكبر بطولة للعبة وتستضيفها مصر العام المقبل بمشاركة 32 دولة من جميع أنحاء العالم، وتطمح الجماهير أن تحصد مصر خلاله ميدالية بل و الميدالية الذهبية فى ظل الدفعة المعنوية التى نجح الناشئين فى إعطؤها للجماهير بالحصول على لقب كأس العالم الأخير بمقدونيا .