شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤيد مقترح فرج عامر بفرض عقوبات مالية للاعبين المصابين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أيد مسئولو اتحاد الكرة، فرج عامر رئيس نادى سموحة الذى أعلن مؤخرا عن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه على الأندية أن تعاقب اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات الطبية خاصة وأن اتحاد الكرة رصد مؤخرا حالة من الاستهتار الشديد بين اللاعبين فى المعسكرات وأثناء تناول الطعام فى الفنادق وكذلك فى الغرف، وهو ما تسبب فى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين خلال الأيام الماضية.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بالتشديد على تنفيذ الاجراءات الطبية فى المعسكرات بكل حزم، وفى حالة استهتار اللاعبين يتم توقيع غرامات مالية على أى لاعب لا يلتزم بالاجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة الطبية.

وقال رئيس نادي سموحة فرج عامر، إنه سيتم فرض عقوبات مالية على كل لاعب يصاب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مبالغ كبيرة على المعسكرات المغلقة ويتم عمل مسحة كل 5 أيام، مشيرا إلى أن هناك 2 من اللاعبين الأفارقة أصيبوا بالفيروس، وأحدهما هو اللاعب البوركيني محمد كوفي وسيتم فرض عقوبة عليهما.

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وأضاف رئيس سموحة: "النادي مهتم باللاعبين وبيقدم لهم كل حاجة واهتمام صحي كبير، وقافل عليهم علشان محدش يتصاب، ولو حد اتصاب يبقى هو خرج واختلطت واتصاب وده غير مقبول تماما".. وأوضح أن مباراة فريق سموحة أمام النادي الأهلي ستقام في موعدها غدا الجمعة.

وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أكد أن لاعبى الفريق السكندرى جاهزين لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم والالتزام بمواعيد المباريات التى تم نشرها اليوم من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

وأوضح فرج عامر خلال تصريحات صحفية أن أستكمال بطولة الدورى الممتاز أمر حتمي لا مفر منه والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.