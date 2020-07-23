شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يحصل على تأشيرة طبية الجبلاية لإجراء المسحة الخامسة السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى فريق المصرى البورسعيدى المسحة الطبية الخامسة يوم السبت المقبل بالإتفاق مع اللجنة الطبية لإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان طبقا للجدول الموضوع لأندية الدورى بعد ظهور أكثر من حالة فى بعض الأندية وعلى رأسها المصرى الذى تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا من أحد مسئولى المهمات بوباء كورونا الذى كان مخالطا لجميع اللاعبين وهو ما أدى لظهور حالة من الهلع داخل صفوف اللاعبين .

من ناحية أخرى قرر طارق العشري استدعاء عمرو البغدادي حارس مرمى فريق الشباب بالنادي للإنضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

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يأتي هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاته في مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التي جرت أمس على ستاد برج العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، وهي الإصابة التي تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني على أنها تمزق في الرباط الداخلي للركبة مع الاشتباه في قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة.

الجدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادي والبالغ من العمر عشرين عامًا كان قد سبق له الانضمام لمنتخب مصر للناشئين خلال السنوات الماضية، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة على مدار الفترة الماضية ، حيث شارك في العديد من المباريات الودية للفريق.