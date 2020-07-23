شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لودية بيراميدز بالجيم.. وراحة سلبية بعد المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مرانا خفيفا في الجيم صباح اليوم علي هامش معسكر الفريق المقام في برج العرب، وقبل ساعات من مباراة بيراميدز الودية المقرر لها مساء اليوم في ختام المعسكر، وبعدها سيمنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، لاعبو الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين .

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على خوض اللاعبين مرانا صباحيا من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية خاصة أنه كان من المقرر ان يخوض الفريق ودية امس أمام طلائع الجيش ولكن تم الغائها بسبب اصابة عمرو جمال مهاجم الطلائع بفيروس كورونا قبل العودة للاتفاق على موعد جديد للودية يوم 29 يوليو الجاري .

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يعود فريق الكرة بالزمالك للتدريبات مرة اخري يوم الأحد المقبل قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع في مدينة 6 أكتوبر.

فيما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوي الفني والبدني الذي ظهر عليه حراس مرمي الزمالك الأربعة في معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث ابدي كارتيرون اعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التي يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بالفريق.

وكشف كارتيرون لجهازه المعاون ان مستوي محمد أبو جبل وجنش وعواد وصبحي في معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.