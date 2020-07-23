شكرا لقرائتكم شيكابالا × عبد االله السعيد .. مواجهة خاصة في مباراة الزمالك وبيراميدز الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الزمالك في الخامسة مساء اليوم الخميس، نظيره بيراميدز، بعد الاطمئنان على حالة اللاعبين بعدما جاءت نتائج المسحة الرابعة للفريق الأبيض "سلبية" والتى أجريت أول أمس، الثلاثاء، لجميع اللاعبين والعناصر المختلفة بالفريق المتواجدة فى معسكر برج العرب.

وكانت حالة من القلق حدثت فى المعسكر الأبيض بعد مخالطة اللاعبين للبوركينابى محمد كوفى مدافع سموحة، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت المخالطة فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين الأحد الماضى، والتى انتهت بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف.

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وتشهد المباراة الودية، مواجهة من نوع خاص بين محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك وعبد الله السعيد نجم نادى بيراميدز في وسط الملعب.

وتعد مباراة الزمالك مع بيراميدز بمثابة اللقاء الودى الثانى للفريق الأبيض فى ختام معسكر برج العرب الذى سينتهى اليوم، وذلك استعدادا للمباريات القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عددا من الجولات القادمة في البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.