شكرا لقرائتكم يونايتد يصبح الثالث مؤقتاً.. ووست هام يضمن البقاء رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمن فريق وست هام يونايتد البقاء رسميا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 1 - 1 مع مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد وست هام إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر بترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط أمام مراكز الهبوط، لتصبح مواجهته الأخيرة أمام ضيفه أستون فيلا (شرفية) في المرحلة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد القادم.

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في المقابل، اقترب مانشستر يونايتد من إنهاء البطولة وهو في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث (مؤقتا) بفارق الأهداف أمام تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع مضيفه ليفربول في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

وأصبح يكفي مانشستر يونايتد التعادل مع مضيفه ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة، في المرحلة الأخيرة للبطولة، من أجل ضمان تواجده رسميا في المربع الذهبي للمسابقة ومن ثم المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وبادر ويستهام بالتسجيل قبل لاعبه ميتشيل أنطونيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، فيما تكفل ماسون غرينوود بإحراز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 51.