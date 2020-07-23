هل يفعلها فان نيكرك في سباق 400 متر؟

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لندن: أكد العداء الجنوب افريقي وايد فان نيكرك حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م أنه يسعى الى أن يصبح أول عداء ينزل تحت حاجز الـ43 ثانية في فئته، متمنيا أن يصمد هذا الرقم ضعف السنوات الـ17 عندما كان في حوزة الاسطورة الاميركي مايكل جونسون.

وحطم فان نيكرك الرقم القياسي السابق الذي كان في حوزة جونسون عندما سجل زمنا قدره 03ر43 ثانية في نهائي سباق 400 م في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

وأكد فان نيكرك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يريد تعويض الوقت الضائع، بعد غيابه عن المضمار على مدار سنتين بعد إصابة خطيرة في ركبته تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ركبي لمنتخب بجنوب افريقيا.

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وقال فان نيكرك "لدي رغبة عميقة أن أغرد خارج السرب، وبعد عودتي من فترة عانيت فيها كثيرا أشعر بأني أكثر تعطشا لذلك".

وأضاف عن رغبته في النزول تحت حاجز الـ43 ثانية ليصبح بالتالي أول عداء يحقق هذا الانجاز "لا شك بأن هذا الامر هو أولوية بالنسبة الي. التطور يعني النزول تحت حاجز الـ43 ثانية.

ووصف فان نيكرك معاناته بعد تعرضه للإصابة وقال "كان الاسبوعان الأولان صعبين للغاية، خُيل لي أني كنت أتسلق في مكان مظلم. كان يتعين عليّ الانطلاق من نقطة الصفر، كان من واجبي تحمل مسؤولية القرار الذي اتخذته"، في إشارة الى ان مشاركته في مباراة الركبي كانت خطأ فادحا.