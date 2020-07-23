بطولة انكلترا: كلوب يحث لاعبيه على مواصلة الارتقاء بمستوياتهم

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ليفربول: أكد الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي بأنه يتعين على لاعبيه مواصلة الارتقاء بمستوياتهم بعد رفعهم كأس الدوري الانكليزي الممتاز وذلك لان الفرق الاخرى ستكون متربصة الموسم المقبل.

وحسم ليفربول اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، الشهر الماضي لكنه احتفل برفع الكأس رسميا بعد تغلبه على تشلسي 5-3 في مباراة مثيرة على ملعب انفيلد مساء الاربعاء.

وقال كلوب بعد مراسم التتويج "يتعين علينا الا نتوقف، لدينا تحديات داخلية توجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا".

واضاف "لدينا الفرصة للارتقاء خطوة اضافية ويجب ان ننتهزها لان الفرق الاخرى لن تنام".

وتابع "تشلسي فريق موهوب، توجب علينا بذل جهود اضافية للتغلب عليه الليلة. سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب ايضا، لا ضمانات لاي شيء، لكننا سنحاول".

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وكان ليفربول تغلب على تشلسي ايضا مطلع الموسم الحالي لرفع الكأس السوبر الاوروبية بعد تتويجه بدوري ابطال اوروبا العام الماضي قبل ان يضيف اليها لقب بطل العالم للاندية ليحصد اربعة القاب كبيرة.

واعرب كلوب عن فخره لهذه السلسلة من النجاحات بقوله "نحن ابطال انكلترا، اوروبا والعالم. احرزنا اربعة القاب وهي كبيرة حقا وبالتالي انا فخور للغاية".

وتابع "عموما انا شخص لا يحب التقاط الصور، لكن في هذه المناسبة اريد صورة مع الالقاب الاربعة لان هذا الامر لا يحصل دائما".

في المقابل، اعتبر جوردان هندرسون الذي بات اول قائد في صفوف ليفربول يرفع كأس الدوري الانكليزي الممتاز منذ اعتماد هذه التسمية موسم 1992-93، بان طريقة الفوز على تشلسي الذي كان يسعى الى انتزاع نقطة ليضمن مشاركته في دوري الابطال الموسم المقبل، تعتبر مؤشرا واضحا لما يمكن لفريقه تحقيقه الموسم المقبل وقال في هذا الصدد "لقد كانت رحلة رائعة والنهاية كانت مميزة".

واضاف "الموسم المقبل سيشكل تحديا كبيرا لنا. لكني اعتقد باننا اظهرنا هذه الامسية العقلية لكي نقدم عرضا رائعا ونخرج بنتيجة ايجابية".