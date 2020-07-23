شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وقناوى وعبد المنصف أبطال الأرقام القياسية قبل عودة الإيجبيشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباريات الدوري المصري عقب عودته حتى نهاية شهر أغسطس بين المباريات المؤجلة ومباريات الجولة الـ 19 وحتى 22 بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، واستطاع ثلاثة نجوم تحقيق إنجازات شخصية وأرقام قياسية بالإيجيبشن ليج يسعى كل منهم لاستكمالها مع عودة المسابقة..

*عبد الله السعيد

عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، كان قد دخل نادى المائة بالموسم الجارى بعد هدفه فى مرمى الاتحاد السكندرى، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلي والأهلي قبل أن يرتدى قيمص بيراميدز.

اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، خاض 324 مباراة ببطولة الدورى فقط مسجلاً 102 هدف وصانعًا 65 لزملائه خلال 25854 دقيقة، أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و14 هدفا مع بيراميدز

وبدأ السعيد مسيرته في الدوري المصري موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه في موسم 2005-2006 ، ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 15 في الدوري المصري.

*أحمد شديد قناوى

وحفر أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى السابق، اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 120 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016/2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و و11 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الاربع مواسم 121 مباراة .

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وتميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى 86 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.

ونجح قناوى فى تحطيم رقم حسن الشاذلى، الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.

*محمد عبد المنصف

وسجل محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة الحالي والزمالك السابق إنجازاً تاريخياً هذا الموسم حينما سجل المشاركة الـ24 على التوالى فى مسابقة الدورى بمجرد انطلاق الموسم الحالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يعد محمد عبد المنصف أول من يشارك فى 24 موسما متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.