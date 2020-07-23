شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بجهود عمرو عبد السلام بعد تألق الحراس فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، بالمستوى الفنى والبدنى الذى ظهر عليه حراس مرمى الزمالك الأربعة فى معسكر برج العرب المقام حالياً استعداداً لمواجهة المصرى يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، وأبدى كارتيرون إعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التى يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق.

وكشف كارتيرون لجهازه المعاون أن مستوى محمد أبو جبل وجنش وعواد وصبحى فى معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى الزمالك عن المغربى حمدى أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي، وموقفه من استمراره مع فريقه حتى نهاية الموسم فى ظل الاضطراب الذى سيطر على معظم دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتيب عليه من توقف النشاط الكروي، وقال المشرف على الكرة فى الزمالك لجريدة البطولة المغربية، "عقد الإعارة الذى أبرمناه الصيف الماضى مع نادى الرجاء بشأن حميد أحداد، كان يتضمن بندا يسمح للنادى المغربى بتفعيل خيار الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة فى تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم فى تفعيل بند شراء عقد أحداد".

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وأضاف أمير مرتضى للجريدة المغربية، "النادى المغربى أخبرنا بصعوبة إتمام الصفقة. لذلك ننتظر عودة أحداد لأننا فى حاجة إلى خدماته، والفصل المضمن فى العقد لا يقبل أى تأويل، إذ يقضى بعودة لاعبنا بعد 30 يونيو"، يضيف المسؤول الزملكاوي.

فيمات أشار التقرير إلى وصول خطاب لنادى الرجاء الرياضى من الزمالك، يطالب من خلاله بعودة لاعبه المغربى بعد انتهاء فترة إعارته لموسم واحد بتاريخ 30 يونيو الماضي، فيما يود النادى الأخضر استمرار جناحه صاحب 25 سنة إلى نهاية الموسم الكروى بسبب التوقف الاضطرارى جراء فيروس كورونا المستجد.

ويعول نادى الزمالك على عودة أحداد، بعد تأكيد مدربه الفرنسى باتريس كارتيرون اقتناعه بمؤهلاته، قبل المواجهة "المرتقبة" أمام نادى الرجاء الرياضي، برسم الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.