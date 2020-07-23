شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستغل الزمالك عقوبة الشناوى لتخفيض قيمة صفقة دونجا بيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نادى الزمالك إلى تخفيض المقابل المادى من أجل تقريب وجهات النظر فى الحصول على خدمات عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز فى ظل رغبة اللاعب فى اللعب للقلعة البيضاء الموسم المقبل، ويبدو أن العقوبة التى حصل عليها أحمد الشناوى حارس بيراميدز بسبب شكوى الزمالك بتغريمه 8 ملايين جنيه من المحتمل أن تكون بمثابة الكارت الذى سيضغط به الأبيض لإتمام صفقة دونجا بمعنى أن يتنازل الزمالك عن العقوبة مقابل تخفيض المقابل المادى لشراء دونجا .

ويرتبط دونجا بعقد مع الفريق السماوى حتى 2023/2024 ويعتبر صفقة مميزة لوسط فريق أبناء ميت عقبة مع الثنائى فرجاني ساسي وطارق حامد، وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، أن دونجا يقوم بالضغط على مسئولي بيراميدز لإقناعهم بالموافقة على رحيله وانتقاله لصفوف الزمالك، لاسيما وأن رغبة اللاعب كبيرة فى ارتداء القميص الأبيض بالموسم الجديد.

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وأصدر اتحاد الكرة حكماً لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، حيث ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية.

وتقدم مسئولو الزمالك بشكوى ضد الشناوى، بسبب تلك الأموال التى حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز، حيث طالبت الإدارة البيضاء الحارس بردها لكونها مقدم تعاقده الجديد.