شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الأهلى والزمالك فى قائمة "الأكثر حصولا على الكارت الأحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُستأنف بطولة الدوري العام بعد توقف طويل بسبب كورونا بمواجهة الزمالك أمام المصري، في السادس من أغسطس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 ، أما الأهلي فيستهل مشوار العودة بملاقاة إنبي في التاسع من الشهر ذاته، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

وقبل توقف المسابقة يتصدر المقاولون العرب قائمة أكثر الأندية حصولا على الكارت الأحمر بواقع 5 حالات طرد فيما يحل المصرى البورسعيدى والاسماعيلى في المركز الثانى برصيد 4 حالات ثم الزمالك والإنتاج الحربى ونادى مصر وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 3 حالات ثم الاهلى في المركز الرابع برصيد حالتين.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، كما أعلنت موعد المباريات المؤجلة من الدور الأول، وجاءت مواجهات الأهلى فى الأسابيع الخمسة التى تم الإعلان عنها كالتالى:

الأهلى × إنبى .. 9 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الإنتاج .. 14 أغسطس .. استاد السلام .. 9 مساءً

الأهلى × أسوان .. 17 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الزمالك .. 22 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الجونة .. 26 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

Advertisements

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى فى "استاد برج العرب" فى تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى فى "استاد برج العرب" فى تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل فى الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة فى "استاد القاهرة الدولى" فى تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل فى الجولة الـ19.

الزمالك × نادى مصر فى استاد الكلية الحربية فى تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل فى الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى فى استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل فى الجولة الـ21.