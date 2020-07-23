شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم سوريا بثلاثية فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 23 يوليو 1955، فاز منتخب مصر على منتخب سوريا بثلاثة أهداف دون مقابل فى دورة الألعاب البحر المتوسط فى برشلونة، سجل السيد الضيظوى هدفين فى الشوط الأول، وأضاف حمدى عبد الفتاح الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بست دقائق.

جاء تشكيل منتخب مصر فى المباراة مكونا من : براسكوس "أوليمبى القنال"، سيد أبوجريشة "الإسماعيلي"، نور الدالى "الزمالك"، حمزة عبدالمولى "الترسانة"، علاء الحامولى "الزمالك"، حلمى أبوالمعاطى "الأهلي"، عصام بهيج "الزمالك"، السيد الضيظوى "المصرى البورسعيدي"، أحمد مكاوى "الأهلي"، رأفت عطية "الاتحاد السكندري"، حمدى عبدالفتاح "الترسانة".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

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وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى وقت سابق، أكد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير"

وأضاف المدير الفنى للمنتخب الوطنى، "خلال سنوات طويلة كنت أخطط للارتقاء فى هذا النادى ومساعدته فى تحقيق البطولات، لم أترك شيئا للصدفة كنت أجتهد من أجل الحصول على مكان فى تاريخه المجيد، والحمد لله أننى وفقت فى المشاركة بواحد من أهم الأجيال الكروية، التى سيطرت على بطولات أفريقيا ومصر، وما يزيد من فخرى أننى ساهمت بعد ذلك بتحقيق المزيد وأنا على رأس الإدارة الفنية للفريق. أعتقد أننى محظوظ جداً أننى أنتمى لهذا النادى الكبير وكنت أحد الأسباب التى جلعت جماهيره العظيمة تشعر بالسعادة، دعنى اختصر كل هذا .. الأهلى هو من صنع اسم حسام البدرى ولذلك أدين له بكل الفضل الذى وصلت إليه".