شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر مواجهة فى الدورى بين الأهلى و سموحة قبل توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أخر لقاء أقيم فى الدورى الممتاز شهر مارس الماضى قبل توقف النشاط تعادل الأهلى أمام سموحة بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري العام المصري، وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.

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ولعب فريق الأهلي أمام سموحة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح