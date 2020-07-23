أروع ختام للموسم.. جمعة يوجه رسالة لصلاح وحجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حرص وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على تهنئة مواطنيه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش أبيون.
وتُوج صلاح رفقة فريقه أمس الاربعاء بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب مصري يفوز باللقب.
وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات على نهاية البطولة، وتم تسليم الفريق كأس بريميرليج أمس الأربعاء بعد مباراته ضد تشيلسي باعتبار أنها المباراة الأخيرة للريدز على ملعبه.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال جمعة: "محمد صلاح وأروع ختام للموسم مع استلام كاس الدوري الانجليزي".
وأضاف: "يستمر صلاح في رفع اسم مصر والمصريين.. بالتوفيق يا بطل".
صلاح ساهم في تفوق ليفربول خلال الموسم بتسجيله 19 هدفًا وصناعة 10 تمريرات ناجحة.
على الجانب الآخر، ساهم حجازي في عودة فريقه إلى بريميرليج بعد غياب موسمين.
وعلق جمعة قائلا: "مبروك لحجازي العودة للدوري الانجليزي".
وأكمل: "شخصية جميلة وأداء مميز ..بالتوفيق يا بطل وموفق دائما".
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