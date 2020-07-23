الاتحاد الدولي يحدد موعد قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن موعد وتصنيف الفرق المشاركة في بطولة العالم التي ستنظمها مصر مطلع العام القادم 2021.

وحدد الاتحاد الدولي لليد يوم الخامس من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة بطولة العالم مصر 2021، دون الكشف عن هوية المكان الذي سيتضيف مراسم القرعة.

وستقام منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة برج العرب بالإسكندرية، والصالة الدولية ب6 أكتوبر ، وصالة العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وجاءت مصر فرق المستوى الثاني الذي وضعه الإتحاد الدولي لكرة اليد، وعلى أساسه سيتم إجراء القرعة، كما جاءت البرتغال ضمن فرق المستوى الاول، بالإضافة الى تراجع فرنسا الى المستوى الثالث.

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واليكم تصنيف الاتحاد الدولي للفرق المشاركة في المونديال:

المستوي الأول: الدنمارك حامل اللقب وإسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا والمانيا والبرتغال والسويد.

المستوي الثاني: مصر والأرجنتين واستراليا والمجر وتونس والجزائر وقطر وبيلاروسيا.

المستوي الثالث: ايسلندا والبرازيل وأوروجواي والتشيك وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين.

المستوي الرابع: انجولا وكاب فيردي والمغرب وبولندا وروسيا والكونغو الديمقراطية، والمتأهل من تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، والمتأهل الثاني من امريكا الجنوبية والوسطي.