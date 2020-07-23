لا تغتروا.. لامبارد يعلق على المشادة بينه وبين دكة بدلاء ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، تصرفات بعض لاعبي ليفربول خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات على نهاية البطولة، وتم تسليم الفريق كأس بريميرليج أمس الأربعاء بعد مباراته ضد تشيلسي باعتبار أنها المباراة الأخيرة للريدز على ملعبه.

وشهدت المباراة تسجيل 8 أهداف 5 منها لصالح ليفربول الذي حسم اللقاء لصالحه ورفع رصيده من النقاط إلى النقطة 96.

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وخلال تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس"، قال لامبارد تعليقًا على أحداث الشد والجذب التي حدثت مع بدلاء الريدز: " بالنسبة لي ليس لدي أي مشكلة مع يورجن كلوب، لقد أدار المباراة بطريقة رائعة على المستوى التكتيكي، واستحقوا الفوز بالمباراة واللقب".

وأضاف مدرب بلوز: "خلال المباراة تسيطر عليك بعض المشاعر والانفعالات، ولكن هناك خيط رفيع بين الفوز باللقب، وأن تصبح مغرورًا، من العدل تتويج ليفربول باللقب فهم يستحقون ذلك، لكن إياكم والغرور بما حققتموه".

جدير بالذكر أن تشيلسي تجمد رصيده عند النقطة 63 متساويًا بها مع مانشستر يونايتد الذي حل ثالثًا بفارق الأهداف.