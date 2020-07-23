أزارو يُعلن الرحيل عن الاتفاق والعودة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
أعلن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي عن انتهاء علاقته بالاتفاق السعودي، مؤكدًا في تصريح مقتضب أنه لاعب الأهلي المصري.
ودبت الخلافات بين أزارو وبين الاتفاق والذي انتقل إليه يناير الماضي، بسبب عدم الوصول إلى نقطة اتفاق فيما يخص تمديد عقد إعارة اللاعب الذي انتهى في شهر يونيو.
وأبدى نادي الاتفاق رغبة في تمديد التعاقد مع اللاعب؛ ليتمكن من إنهاء الموسم رفقة الفريق لكن أزارو رفض بسبب أمور مالية.
وقال أزارو في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية في تصريح مقتضب: "أنا لاعب للأهلي، علاقتي بالاتفاق انتهت".
وهدد مسؤولو الاتفاق بوضع أزارو في القائمة السوداء لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو ما سيمنع انتقاله لاحقًا لأي فريق في الدوري السعودي.
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