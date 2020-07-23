فريق فرنسي يُنافس الأهلي على جوهرة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
ذكرت صحيفة فرانس فوتبول أن نادي ليل الفرنسي يرغب في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا لاعب مازيمبي.
وأضافت الصحيفة إدارة نادي ليل ترغب في التعاقد مع لاعب مازيمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية على أن تتم إعارته إلى بوافيشتا البرتغالي أو موسكورن البلجيكي.
وكان صاحب الـ20 عامًا قد حصل على عرض فرنسي أخر خلال الفترة الماضية من جانب لانس لكن تم رفضه بشكل قاطع بسبب تواضعه من الناحية المادية.
ويُعد موليكا من أهم الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي في الوقت الحالي حيث أبدى المدرب رينيه فايلر رغبة لإدارة النادي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
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